EasyJet blen 40 milionë euro kompaninë e falimentuar Air Berlin

EasyJet ka konfirmuar marrëveshjen prej 40 milion euro me Air Berlin për të blerë një pjesë të kompanisë ajrore të falimentuar gjermane, në një masë që do të sigurojë 1,000 vende pune.

EasyJet do të blejë disa nga asetet e kompanisë në aeroportin Tegel të Berlinit, duke përfshirë lojërat elektronike të uljes, si dhe do marrë me qira 25 avionë A320. Linja ajrore e Britanisë së Madhe tha se po planifikon të marrë mbi 1,000 pilotë gjermanë dhe ekuipazhin e kabinës.

Air Berlin tashmë ka rënë dakord të shesë kompaninë ajrore austriake Niki në Lufthansa si dhe kompaninë e saj rajonale LGW. Air Berlin e mbytur në borxhe shpalli falimentin në gusht pasi aksionari kryesor i saj Etihad deklaroi se nuk do të siguronte mbështetje të mëtejshme financiare.

Një hua nga qeveria gjermane i ka mundësuar kompanisë ajrore të vazhdojë të operojë pavarësisht nga falimentimi. EasyJet tha se do të operojë me orar të reduktuar në aeroportin Tegel gjatë sezonit të dimrit, por po planifikon të ketë orar të plotë për verën 2018.

Çmimi i aksioneve EasyJet u rrit me 1.32% .