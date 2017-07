E tepron Kida, ekspozohet para publikut (Foto)

Kida ka vazhduar turin e saj të koncerteve gjatë verës.

Por, kësaj radhe, për dallim nga herët e tjera këngëtarja ka vendosur që të jetë më e ekspozuar se herave tjera para fansave të saj, shkruan GazetaExpress.

Në një koncert të mbajtur kohëve të fundit, Kida ka ekspozuar edhe gjoksin e edhe këmbët para fansave të saj, të cilët edhe kanë vendosur që t’i bëjnë fotografi të ndryshme asaj nga ajo pozitë.

Ndryshe, Kida ka provuar edhe famë ndërkombëtare pasi që para dy jave ka lansuar këngën në bashkëpunim me Hcue, “Don’t say no more”.