E mrekullueshme dhurata që Genci i bëri Enit për ditëlindje (Foto)

Prej disa javësh po përflitet se Eni Koçi dhe Genc Prelvukaj janë në një lidhje megjithatë të dy këngëtarët nuk pranojnë të flasin lidhur me këtë. E ftuar ditën e djeshme tek Rudina, Eni i bëri bisht pyetjes nëse është në një lidhje me Gencin dhe ky i fundit po ashtu nuk pranon të flasë nëpër intervista.

Por ajo që bëri që thashethemet të shtohen edhe më shumë është Eni e cila përveç fotos dhe videos nga ditëlindja ku shfaqet në tavolinë krah Gencit, ka treguar edhe dhuratën e ditëlindjes.

Një kuti në formë zemre me trëndafila të kuq ishte dhurata që mendohet se Genci i ka bërë Enit për ditëlindje. Por me siguri edhe dërguesi i kësaj dhurate do mbetet mister për sa kohë Eni nuk do pranojë të flasë.