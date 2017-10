E kritikojnë ish kryediplomatin rusë Kozirev për sanksionet ndaj Serbisë

Një nga ekonomistët më të njohur rusë, Mihail Genadijevic Deljagin,drejtor i Institutit për hulumtimin e problemeve të globalizimit e ka quajtur tradhëtarë ish Ministrin e Jashtëm rusë Andrey Kozirev lidhur me mbështetjen e sanksioneve ndaj Jugosllavisë në vitet ’90. “Pensionisti i tashëm nga Majami, Andrey Kozirev edhe tani shkruan kohë pas kohe për gazetat amerikane, ndërsa do të kujtohet për rolin e turpët në plotësimin e detyrave që ka marrë nga Uashingtoni. Në dhjetor të vitit 1991 ka qenë në ekipin e atyre që së bashku me Yeltsinin e kanë varrosur ish BRSS. Kozirev asokohe është ndier si pronarë i politikës së jashtme ruse. Ai ashtu i është vardisur amerikanëve sa cdo herë e më shumë ka pasur të tillë që kanë kërkuar nga Yeltsini ta zëvendësojë nga posti i ministrit. Në dhjetor të vitit 1993 Kozirev ka shokuar ish presidentin amerikan Nikson gjatë vizitës në Moskë. Asokohe i tha Niksonit se një nga problemet e BRSS ka qenë që shumë i ka kushtuar vëmendje interesave nacionale. “Tani të gjithë mendojmë në vlerat njerëzore…por do të ishte mirë sikur të na sugjeroni si ti përcaktojmë interesat nacionale. Do tiu falendëroheshim shumë”, citohet të ketë thënë Kozirevi. Niksoni ishte shokuar. Kozirevi në fund të majit 1992 ka qenë iniciator që Rusia ti bashkangjitet sanksioneve kundër Serbisë dhe Mali i Zi. “Ai konsideronte udhëheqjen serbe “nacional komunistë”. Por ai ashtu i quante edhe patriotët rusë. Aktivisht ka mbështetur formimin e Tribunalit të Hagës dhe ka marrë pjesë në të, që u bë instrument për qërim hesapesh me serbë. Ka përsëritur në mënyrë të vendosur atë që asokohe amerikanët thonin se për të gjitha serbët janë fajtor.

“Në janar të vitit 1998 Kozirev ka hyrë në këshillin e drejtorit të kompanisë farmaceutike ICN pronar i së cilës ishte kryeministri Milan Panic. Ndoshta kjo ka qenë pagesa e amerikanëve për të gjitha që ka bërë Kozirev. Nuk është rastësi që pothuaj cdo amerikan që i bëri pritje Yeltsini edhe ata nga Evropa perëndimore, në një mënyrë kanë sugjeruar presidentin rusë ta mbajnë Kozirevin në postin e Ministrit të të Punëve të Jashtme. Kanë sjellë Yeltsinin që deri atëherë të pyetej “Cfarë kanë ata aq shumë që shqetësohen për Kozirevin”?. Kështu tregon ekonomisti rus Deljagin i cili nga viti 1990 deri 1996 ka qenë në ekipin analitik të presidentit Boris Yeltsin ndërsa nga vitit 1997 këshilltar i zëvendëskryeministrit Boris Nemcov. /KI/