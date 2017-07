E infektoi gjatë marrëdhënieve seksuale, Usher paditet 20 milionë dollarë

Pretendohet se Jane Doe, është femra e cila e ka paditur Usher për ekspozimin e saj ndaj sëmundjes seksualisht të transmetueshme ka bërë testimet mjekësore, dhe është vërtetuar se ajo ka këtë virus, transemton arbresh.info

Ajo thotë se është shkatërruar kur ka marrë lajmin gjatë të shtunës. Ajo thotë se i ka bërë testimet menjëherë pasi ka dëgjuar raportet se Usher ka pranuar që ka virusin herpes të tipit 2.

Ajo fillimisht kishte paditur këngëtarin për 10 milionë dollarë, pasi të dy kishin marrëdhënie pa mbrojtje më herët këtë vit, por tani ajo dëshiron së paku 20 milionë për dëmin emocional e faturat mjekësore.

Sipas pretenduesit të Jane Doe, gjatë takimit të parë intim me Usher në mes të prillit, ata pranuan seksin oral dhe marrëdhëniet seksuale dhe e bënë këtë me prezervativ. Më 28 prill ajo dhe këngëtarja u bashkuan sërish. Këtë herë ajo udhëtoi për në New Orleans për të qenë me të ndërsa ai luajti në festivalin vjetor të xhazit dhe trashëgimisë së qytetit. Ishte gjatë udhëtimit që dyshohet se kishin seks të pambrojtur.

Padia pretendon se këngëtari me tetë çmime Grammy nuk e mbajti kurrë mjetet mbrojtëse (kondom) ,dhe kurrë nuk e paralajmëroi atë se po mbante virusin e herpesit, njoftoi TMZ.

Jane Doe këmbëngul se ajo kurrë nuk do të kishte fjetur me Usher nëse ajo dinte për herpesin e tij.

Padia e saj akuzon se ajo ishte krejtësisht e padiskutueshme për sëmundjen e transmetuar seksualisht nga Usheri derisa lexoi kohët e fundit për problemin e tij me një vajzë tjetër.