E hëna e 31 korrikut do jetë një nga ditët më të vështira për Cristiano Ronaldon

Përpara se të bashkohet me Real Madridin në përgatitjet para-sezonale, Cristiano Ronaldo do ketë një tjetër takim të rëndësishëm të hënën.

Portugezi do të paraqitet para drejtësisë, në ora 11:30 në gjykatën e Pozuelo de Alarcon rreth çështjes së taksave.

CR7 është akuzuar për mashtrim të autoriteteve tatimore spanjolle me një shifër prej 14.7 milionë euro, prej vitit 2011 deri 2014.

Nesër ai do paraqitet në Gjykatën e Parë ku do të provojë të bind gjykatësin se është i pafajshëm, transmeton Telegrafi.

Arsyetimi i mbrojtjes së tij, ku ai është pajtuar me agjentin Jorge Mendes, avokatin Lobo Xavier dhe firmën e avokatëve Baker McKenzie, do të jetë se ka pasur mendime të ndryshme në interpretimin e rregullave spanjolle për taksa.

Sipas Marcas propozimi i avokatin mbrojtës Carlos Osorio, ishte të tentojë të bind gjykatësin se lojtari nuk kishte lidhje se çfarë realisht po ndodhte me llogaritë, por kjo u refuzua.

“Askush nuk do të besojë se Ronaldo nuk e dinë se çfarë nënshkruan”, ishte përgjigjja e grupit tjerë të avokatëve teksa bënin gati planin mbrojtës, shkruan Telegrafi.

Sipas autoriteteve financiare, Ronaldo ‘vullnetarisht dhe me vetëdije’ ka mashtruar nëpërmjet tri kompanive: Tollin, Arnel dhe Adifore, të tria me bazë Ishujt Virgin britanikë, ndërsa taksat i pagoi vetëm në vitin 2014, edhe pse kishte qëndruar në Spanjë që nga viti 2009

Të hënën, lojtari do të marrë pjesë në gjyq ku do të hetohet hollësisht dhe nëse gjyqtari gjen prova të mjaftueshme për një krim që është kryer, atëherë Ronaldo do të shpallet i pandehur.

Nëse ylli i Realit shpallet i fajtor pas procesit gjyqësor, atëherë rrezikon burg deri në shtatë vjet, por me mundësi të zvogëlimit deri në 21 muaj.

I pyetur nga një gazetare për çështjen e taksave Ronaldo ka thënë se është i qetë, por a do jetë kështu edhe të hënën?