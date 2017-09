E fejuara e Besnik Qakës feston natën e beqarisë, publikon pamjet e para si nuse (Foto)

Solisti i “NRG Band”, Besnik Qaka më datë 30 shtator do t’i japë fund beqarisë së tij.

Ai dhe e fejuara e tij Lolita Begolli do të kurorëzojnë dashurinë e tyre me martesë në dasmë me shumë të ftuar në hotel “Dukagjini” në Pejë.

Çifti Besnik Qaka dhe Lolita Begolli

Ajo ka publikuar në rrjetet sociale disa imazhe, të cilat e shfaqin atë me dukjen e një nuseje.

Lolita duket vërtet bukur si një nuse bionde e grimuar lehtë dhe me stil.

Dukjen e saj në një nga netët më të rëndësishme të jetës së saj, ajo ia ka besuar Nagibit dhe Saranda Ismailin.