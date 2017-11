E ‘djegin’ Weinstein në Britani

Të gjithë duket se janë të nervozuar me sjelljet e Harbey Weinstein. Të mbushur me mllef me veprimet e tija, britanikët kanë ndërtuar një figurë të madhe afërsisht dhjetë metra të gjatë të Harvey Weinstein. Kjo figurë do të bëhet shkrumb e hi, shkruan Kosova.info.

Për më tepër shoqëria britanike “Edenbridge Bonfire Society” kanë vendosur që të organizojnë një festë tradicionale ku do ta djegin figurën e Weinstein.

Festa e “Bonfire Night” është shndërruar në traditë të përvitshme me ç’rast përkujtohet dështimi i Guy Fawkes për të djegur parlamentin në vitin 1605.

Kjo shoqëri çdo vit zgjedh një figurë të njohur nga pop kultura që meriton të digjet dhe këtë vit kanë përzgjedh Harvey Weinstein.

Duket që arsyer për këtë janë akuzat e ngritura ndaj tij për ngacmim seksual. /KI/