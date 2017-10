E diel ‘paqësore’ në Angli, nuk ka fitues në dy takime

Dy takimet e të dielës, në Premier League-n angleze prodhuan 6 gola, por asnjë fitues. Kështu Brighton-Everton, përfundoi 1-1, ndërsa golat u shënuan në minutat e fundit të takimit nga Knockaert për vendasit dhe Rooney për miqtë.

Po barazim, por këtë herë me katër gola të shënuar, përfundoi edhe takimi tjetër mes Southampton dhe Newcastle. Manolo Gabiaddini shënoi dy herë për vendasit, ndërsa për Newcastle shënuan Hayden dhe Perez.

Java e 8 e Premier League mbyllet nesër me ndeshjen Leicester-West Brom, ndërsa kryesohet nga Manchester City me 22 pikë, e ndjekur nga United me 20 dhe Tottenham me 17.