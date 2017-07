E dashura e pilotit të njohur Formula 1 po çmend Interneti, shikoni FOTOT e saj provokuese (+16)

Nuk ka dyshim se Brittny Ward ka vetëbesim të madh në trupin e saj. Modelja, e cila është e dashura e pilotit të Formula 1, Jenson Button, ka publikuar një fotografi tejet ngacmuese.

Në imazhin e postuar në Instagram, ajo ka pozuar nga prapa teksa ka pasur të veshura vetëm brekë. Brittny është paraqitur me këpucë me take dhe me brekë në ballkon duke marrë rreze.

Natyrisht që fotografia ka marrë pëlqime të shumta nga ndjekësit e saj. Javë më parë, ajo kishte publikuar një fotografi krejtësisht nudo nga i njëjti vend.