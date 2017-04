Dyshja “Vokrri- Mustafa” në sulm për ta bindur UEFA-n

Kryetari i Federatës së Futbollit të Kosovës, Fadil Vokrri dhe Drejtori menaxhues i Telekomit të Kosovës,-Vala, Agron Mustafa, janë kthyer në një dyshe sulmuese, pasi kohëve të fundit po qëndrojnë shumë kohë bashkë. Përpjekjet e tyre konsistojnë në lobimin dhe bindjen e zyrtarëve të UEFA-s, gjatë inspektimi të infrastrukturës së stadiumeve në vendin tonë.

Fadil Vokrri do të shënojë prapë. Ai do të na bëjë sërish krenarë. Legjenda Vokrri do ta tejkalojë edhe këtë sfidë. Këto janë fjalët e Drejtorit të Telekomit të Kosovës,- Vala, Agron Mustafa, njëkohësisht edhe anëtarë i Komitetit Ekzekutiv të Federatës së Futbollit të Kosovës, në një postim ku shihet ai së bashku me Fadil Vokrrin dhe dy zyrtarë të UEFA-s.

Zyrtarët e UEFA-a janë duke qëndruar në vendin tonë, për të inspektuar stadiumet dhe infrastrukturën përcjellëse, ku pritet të zhvillohen ndeshjet e ardhshme me karakter ndërkombëtarë por edhe vendorë.

E ardhmja afatshkurtër e futbollit tonë, do të vendoset sipas opinionit që do japin zyrtarët e UEFA-s. Mu për këtë shkak, sulmuesit Vokrri i është bashkëngjitur edhe Agron Mustafa, Drejtori i Telekomit të Kosovës.

Si dyshe sulmuese, ai së bashku me Vokrrin, nuk po lënë gurë pa lëvizur, për të marrë një opinion pozitiv për futbollin dhe infrastrukturën vendase.

Vec vizitave jashtë vendit, ata janë parë së bashku me zyrtarët e UEFA gjatë gjithë kohës. Edhe tani, që ora ka kaluar mesnatën, dyshja sulmuese është duke darkuar së bashku me këta zyrtarë.

Vet Drejtori i Telekomit të Kosovës, Agron Mustafa, në një postim në rrjetin social facebook theksoi se beson shumë në punën e legjendës Vokrri.

“Vizite e suksesshme nga zyrtarët e UEFAs në inspektimin e infrastrukturës së stadiumeve në republikën tonë. Puna e pa lodhshme e legjendës së gjallë #Vokrri, edhe këtë sfidë do ta tejkalojë. Do të na bëjë krenarë prapë, sikurse ne vitet e 90-ta, si futbollist sulmues – “9 legjendare e Prishtinës” sikurse dhe vitin e kaluar, me rastin e pranimit në UEFA dhe FIFA”, shkroi Mustafa para pak çastesh.