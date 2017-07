Dyshime për pezullime pa monitorim të programeve të UP-së (Video)

Pezullimin e programeve të universiteteve publike dhe kolegjeve private, Agjencia për Akreditim e ka bërë duke mos i monitoruar ato, ashtu siç e kërkon ligji, bazuar në udhëzimin administrativ të viti 2013. Mos monitorimin e programeve, drejtues të Agjencisë e arsyetojnë me mungesë stafi. Në Rektorat, këtë çështje nuk e shohin si shqetësuese, kurse udhëheqësit e njësive akademike të UP-së, këtë veprim e cilësojnë si paradoks.

Kosova ka shtatë Universitete Publike dhe 24 kolegje private.

Për të zhvilluar veprimtarinë akademike, të gjitha duhet të pajisen me licencë nga Ministria e Arsimit dhe akreditohen apo riakreditohen nga Agjencia e Akreditimit të Kosovës.

Kjo agjenci, bazuar në udhëzimin administrativ të vitit 2013, duhet edhe t`i monitorojë ato, në mënyrë që t`i akreditojë apo riakreditojë.

Me vendimet e fundit, Agjencia ka pezulluar akreditimet e 23 programeve në Universitetin e Prishtinës. Por kjo është bërë pa monitorim, ashtu siç e kërkon udhëzimi Administrativ.

“Ne sivjet nuk kemi pasur asnjë monitorim nga ata. Së paku të njoftuar nuk jemi për një monitorim të tillë. Ka qenë së paku vetëm një kërkesë që t`i kemi vetëm tre doktorë shkence për një program. E vetmja arsyeje që janë pezulluar është e tre doktorëve të shkencës”, tha Dekanja në Fakultetin e Filologjisë UP, Linditë Rugova.

“Agjencia e Akreditimit rezervontë drejtën t`i inspektojë institucionet e akredituara në çfarëdo kohe me ose pa paralajmërim”, shkruan në nenin 27 të Udhëzimit Administrativ 2013.

Por ky nen nuk është respektuar nga Agjencia me arsyetimin se kanë vetëm 2 monitorues.

“Kjo shkuarja jonë përndryshe e njohim si proces të monitorimit, kjo merr një kohë dhe kërkon një qasje pak më tjetër sepse ne nuk e kemi vetëm gazetarinë por kemi 300 programe…(…Po e keni monitoru për marrjen e këtij vendimi?)…ne e kemi marrë vendimin në bazë të informacioneve që kemi mbledhë nga UP, nga zyra për Zhvillim Akademik…( po ju personalisht nga zyra juaj nuk keni shku?)…jo ne nuk, ne shkojmë vetëm gjatë procesit të akreditimit siç kërkohet kur është procesi i akreditimit…(por jo as kur pezullohet?)…Jo Jo…(pse?)…për këtë arsyeje kemi marrë raportin nga UP dhe ky raport neve na mjafton sikur ne të shkojmë në secilin program kërkohen kuadro shtesë, staf shtesë për dhe me 2 zyrtarë që ka Agjencia e akreditimit…( është detyrë e Agjencisë me shku?)…po por me 2 staf që ka Agjencia nuk mundet me i monitoru krejt këto…”, u përgjigj Kryetari i Këshillit Shtetëror të Cilësisë, Blerim Rexha.

Menaxhmenti i Universitetit të Prishtinës, pezullimin pa monitorim të programeve të njësive akademike të këtij institucioni nga Agjencia e Akreditimit, nuk e sheh si shqetësuese. Madje rektori, Marjan Dema thotë se vetë Universiteti duhet të bëjë monitorim e jo Agjencia.

“Unë nuk e di detyrën e përshkrimit të detyrave të tyre, por sa e di unë jo. Atë monitorimin e bëjmë ne. Nuk është detyrë e tyre që ta monitorojnë, detyrë e tyre është të kontrollojnë a plotësohen kushtet formale”, tha Dema.

Këshilli Shtetëror i Cilësisë së Agjencisë së Akreditimit të Kosovës në mbledhjen e 23 qershorit, ka pezulluar punën akademike-shkencore të 23 programeve në Universitetin e Prishtinës. Por ata deklaruan se vendimi i tillë mund të hidhet poshtë në mbledhjen e radhës më 28 korrik.