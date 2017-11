Dy studente holandeze nxjerrin në “ankand” virgjërinë (Foto)

Dy studenteve holandeze janë vajzat e fundit që kanë nxjerr në “ankand” virgjërinë e tyre në internet.

Lola 18-vjeçe dhe Monica, 20, që të dyja nga Holanda, i kanë ofruar trupat e tyre tek ata që paguajnë më së shumti në ueb-faqen Cinderrela Escorts, që merret ekskluzivisht me nxjerrjen në “shitje” të virgjërisë së vajzave nga e mbarë bota.

Çmimi fillestar për këto dy vajza të reja është 20 mijë euro, kurse menaxhmenti i kësaj ueb-faqe pretendon se i kanë “verifikuar” vajzat nëse janë të virgjëra përmes testeve mjekësore.

Lola dhe Monica thonë se do paratë që do t’i fitojnë do t’i shfrytëzojnë për të mbuluar shpenzimet e shkollimit.

“Dëshiroj të shes virgjërinë time në Cinderella Escorts, sepse dua të kem para për të paguar shkollimin dhe të bëjë një jetë pa brenga financiare. Me këto para gjithashtu do të ndihmoj familjen me disa fatura të papaguara që i kanë”, ka deklaruar Lola.

Ndërkaq, 23-vjeçarja Monica, ka thënë se nuk ka arritur ta gjej një mashkull të cilit sipas saj ia vlen t’ia falë virgjërinë.

“Me këtë veprim e ndihmoj veten gjatë studimeve, pasi të gjithë e dimë se Universiteti nuk është edhe aq i lirë”, ka shtuar Monica.