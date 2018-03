Dy soda në ditë dyfishojnë rrezikun nga sëmundjet e zemrës

Njerëzit që pinë të paktën dy kanaçe me soda në ditë rrezikohen dy herë më shumë të vdesin nga sëmundjet e zemrës, tregojnë hulumtimet e fundit.

Sidoqoftë, studiuesit nuk kanë gjetur këtë lidhje me konsumin e pijeve të ëmbla.Ata besojnë se kjo ka të bëjë me mënyrën se si pijet me sheqer përmbytin trupin me sheqer, ndërsa në ushqime lirimi i sheqerit ngadalësohet nga yndyra dhe proteina, transmeton KosovaPress. Studimi i ri nga Universiteti Emory është i fundit në një hulumtim që hedh në shesh rreziqet shëndetësore të ndjeshme ndaj pijeve të ëmbla, pasi shitjet e sode vazhdojnë të bien. Studimet e mëparshme kanë gjetur një lidhje midis sheqerit të shtuar, dhe obezitetit dhe sëmundjeve të ndryshme kronike, por shumë pak kanë qenë në gjendje të shohin lidhjen mes konsumit në rritje të sheqerit dhe vdekjes. Në studim janë analizuar të dhënat e 17.930 personave mbi 45-vjeç, të cilët ishin përcjellë për rreth gjashtë vjet.