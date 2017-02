Dy mesazhet e Greqisë për Serbinë

Greqia nën udhëheqjen e qeveris Tsipras është duke mbajtur një politik të balancuar me vendet e rajonit. Kështu duket nga dy ngjarje brenda një dite që ishte të bënte me anëtarësimin e Mali Zi në NATO dhe vizitën e kryeministrit grek në Beograd e cila me pompozitet ishte paralajmëruar nga shumë medie serbe, raporton Kosova Info.

Me të përfunduar takimet me zyrtarët e lartë serbë, pjesa e madhe e mediave serbe nuk e transmetuan ashtu siç jemi mësuar të shohim sidomos në rastet e atyre shteteve që nuk e njohin pavarësinë e Kosovës.

Nga të gjitha takimet theksi ra më shumë në çështjet e bashkëpunimi ekonomik në veçanti për linjën hekurudhore nga porti i Pireut, Selanikut e deri në Beograd, e më pak në rrafshin politike.

Sado që disa nga zyrtarët serbe sikurse presidenti Nikoliq në fillim të konferencës i adresonte falënderime shtetit grek që nuk njohu pavarësinë Kosovës, kryeministri grek as që ishte i gatshëm të hapte këtë temë, përveç kur është pyetur nga mediat.

Duket se Tsiprasit nuk i pëlqeu refreni i zakonshëm në vokabularin diplomatik të Serbisë e cila takimet i fillon me nevojën e bashkëpunimit duke marrë si shkak arsyet historike të afërsisë që kanë me ndonjë vend, në këtë rast Greqisë.

Kjo tregon edhe deklarata e Tsipras pas takimi me homologun e tij serb Vucic, duke thënë se “nuk është e mjaftueshme të thirremi vetëm në lidhjet historike por që të fokusohemi në hapa konkret”.

“Ne besojmë se gjeografia e Ballkanit, duhet të ndalet se ndryshuari me intervenime dhe sulme, por që mund të ndryshojë në kushte paqësore përmes bashkëpunimit , në mënyrë që popujt të lidhen, dhe jo të ndahen”, ka thënë Tsipras. Këmbimi tregtar në mes dy vendeve arrin në 380 milion euro.

Në këtë takim tërheq vëmendjen deklarata e Kryeministrit serb Vucic se Serbia është e gatshme të ndihmojë në zgjidhjen e çështjeve të caktuara nëse akëcili e fton, derisa kolegu i tij

Tsipras porositi se Serbia është vend kyç për stabilitetin në rajon. Mbeti e paqartë nëse Vucic aludoi në çështjen e Maqedonisë me të cilën Greqi ka kontest rreth emrit të këtij vendi.

Por Tsipras tha se parakusht që dikush të ndihmojë dhe kyçet në zgjidhjen e ndonjë çështje të caktuar është te ekzistojë pajtimi i palës që është në kontest.

Ai tha se të gjithë duhet të kuptojnë se insistimi në qëndrime armiqësore duke shfaqur synime nacionaliste që nuk është në përputhje me qëndrimet tona as periudhën në të cilën jetojmë.

Edhe me presidentin serb Nikoliq i cili në hyrje të deklaratës së tij falënderoi Greqinë për mos njohjen e Kosovës, kryeministri grek Tsipras tha se vendi i tij mbështet serbin në çështjen e Kosovës, dëshiron të ndihmojë në zgjidhjen e saj, por rikujtoi se ruajtja e stabilitetit është kyç për Serbinë.

Përkundër dallimeve ideologjike, Greqia dhe Serbia kanë marrëdhënie të mira tradicionale por ka edhe disa gjëra që lidhin Tsiprasin me Vucicin njëra nga të cila t është pozicion afirmativ të dy kryeministrave ndaj presidentit rusë Vladimir Putin.

Një nga vizitat e para të Tsipras ka qenë ajo në rusi, ndërsa Vucic para formimit të qeveris së re.

Por Ansamblea Parlamentare e Greqisë të njëjtën ditë ka ratifikuar protokollin për anëtarësimin e Mali i Zi në NATO.

Greqia është bërë vendi i 23 e Aleancës e cila ka ratifikuar këtë dokument.

Greqia ka qenë ambasada e parë kontaktuese e NATO-së për Mali i Zi që nga shpallja e pavarësisë.

Rusia është kundër anëtarësimit të Podgoricës në NATO.

Pra me këto hapa Greqia duket se është duke ndjekur një vijë tjetër pavarësisht afrisë me Rusinë. /KI/