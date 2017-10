Dy cështje lëkundin raportet e ShBA me Serbinë

Sipas burime të përditshmes serbe “Blic”, “zhurma në lidhje” midis ambasadorit të SHBA në Beograd dhe ministrit të mbrojtjes erdhi për dy gjëra.

Sipas gazetës, administrata amerikane ka vërejtje ndaj lëvizjeve të caktuara nga Ministria e Mbrojtjes e Serbisë dhe e para ka të bëjë me deminuesit e Ushtrisë Serbe, që do të jetë në terren vitin e ardhshëm. Gjegjësisht, siç thekson Blic, gjatë muajve të fundit, Shtetet e Bashkuara kanë ndarë fonde të konsiderueshme për arsimimin dhe trajnimin e deminuesve serbë, veprimi i parë i të cilëve në terren do të jetë jo më pak se në Siri në anën ruse.

Burim i “Blic” deklaron se SHBA po shqyrton tani nëse do të vazhdojë me programin e dërgimit të pjesëtarvëe të ushtrisë serbe në ShBA për trajnim.

Një pengesë tjetër sipas ShBA është si e kupton Serbia neutralitetin ushtarak. “Indinjatën e amerikanëve u shkaktuan edhe manovrat ushtarake në të cilat Serbia po merr pjesë me rusët dhe ata gjithashtu janë të shqetësuar për blerjen e armëve nga Rusia”, thotë Blic.

Nga ana tjetër, edhe rusët kanë diçka për t’u ankuar, pasi Serbia ka nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi me NATO-n që siguron imunitet diplomatik për trupat e Aleancës, lirinë e lëvizjes për vendin tonë, gjë që nuk e ka personeli i Qendrës Humanitare Serbo-Ruse në Nish , thotë “Blic”.

Gazeta gjithashtu kujton se konflikti publik midis ambasadorit të SHBA në Beograd, Kyle Scott dhe ministri Aleksandër Vulin erdhi pasi ministri serb në Nish publikisht u reshtua me gjeneralin Lazarevic, i cili u dënua para Tribunalit të Hagës për krime gjatë luftës së Kosovës në 1999./KI/