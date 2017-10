DW: Me kërcënime, bomba, frikë, trafikantët e Vucicit fituan

Kërcënime, bomba, frikësime, ndarje dhe fytyra të dyshimta … zgjedhjet lokale në dhjetë komuna serbe në Kosovë kishin një paralojë me të cilën dirigjoi Beogradi. Ata arritën përfundimin se mundën vetë- fituan trafikantët e Vuçiqit.

“Do të ketë një raund të dytë, por në katër vjet,” tha kryetari i Lista Serbe Goran Rakic. Lista e tij ka bërë të ditur se ata kishin fituar në të gjitha dhjetë komunat me shumicë serbe në Kosovë. Një fitore bindëse e “80 për qind”, siç thanë ata. Ata gjithashtu morrën urime nga Beogradi – “një fitore e madhe për të gjithë popullin serb”, tha drejtori i zyrës për Kosovë, Marko Djuriç. Presidenti serb Aleksandar Vuçiç tha se “ata që dëshironin të na bashkuar ose të fitonim nuk ishin të suksesshëm”. Vuçiç ka thënë se nuk kanë arritur ata që kanë dashur të na përcajnë apo fitojnë. Vucic nuk ka treguar se kush jemi “ne” e kush “ata, edhe pse është qartë se për të ekziston vetëm një vijë ndarëse-partia e tij dhe satelitët në njërën dhe të gjithë të tjerërt në anën tjetër. Dalja në mjediset serbe sikur cdo kund në Kosovë, është shumë e ulët dhe më e ulëta në very të Mitrovicës 38.5 për qind , më e larta në Kllokot me 63.2 për qind. Në tërë Kosovën kanë votuar gjithsejt 43.85 për qind të votuesve. Në shumë mjedise shqiptare do të ketë raund të dytë pasi kryetarët zgjidhen drejtpërdrejtë. Ngjashëm me zgvjedhjet locale në Kosovë, në mjediset serbe edhe ato në Serbi është befasuese. Në të dy rastet votimi paraqet si luftë për jetë a vdekje, ndërsa në këtë luftë të pushtetit actual nuk hezitojnë nga cfarëdo lloj presioni në kundërshtarët politik dhe votuesit. E gjithë kjo është përcjellë me keqpërdorime të mëdha të medieve dhe resurseve shtetërore, kërcënime të hapura apo të fshehura. E gjithë kjo makineri frikësuese për një moment qetësohet kur arrihet fitorja apsolute zgjedhore, ndërsa për atë se cfarë do të ndodhte nëse kandidatët e pushtetit do të humbnin në zgjedhje, ndoshta me një rast tjetër.

Projekti shtetëror dhe “tradhëtarët”

Rezultatet në mjediset serbe është efekt vetëm kulminativ e gjithë asaj që në periudhën paraprake ka bërë Beogradi, thekson për DË Dushan Janjiq, kryetar I Forumit për marrëdhënie etnike. “Kjo është nxitje e ndarjes në mes serbëve, por paralelisht edhe ndarja të cilën e ka sjellë dhuna. Dhe kjo do të jetë mjaft vështirë të normalizohet pas këtyre zgjedhjeve, gjë që vetëm do të shkaktojë dobësimin e mëtejmë të komunitetit serb në Kosovë, dhe kjo do të thotë dobësim I pozicionit të Beogradit në dialog me Prishtinën”, tha ai.

Janjiq thotë se rezultatet e zgjedhjeve locale “janë të pritura por për shkak të daljes së vogël edhe vërejtje e madhe. Kjo është fitore e Beogradit edhe në nivelin local, dhe kjo do të thotë se tani e tërë përgjegjësia shkon në Beograd. Mendoj se mbështetja e vetëm e një liste është e gabuar dhe konsekuencat e gjithë kësaj do ti bart pushteti në Beograd”.

Beogradi zyrtar në cdo mënyrë ka mbështetur vetëm Lista Serbe në Kosovë, e cila në Beograd jozyrtarisht quhet SNS I Kosovës. I hollë ka qenë kufiri në mes mbështetjes pa shije dhe kërcënimit. Kështu kreu shtetëror I Serbisë ka porositur që Lista Serbe është projekt shtetëror, dhe se cdo kush që është kundër kësaj, ‘punojnë kundër intereseve të popullit serbe”.

Paralelja me zgjedhjet në Serbi nuk është e rastësishme, sepse në vetë Serbinë kundërshtarët opozitarë satanizojnë, ndërsa progresistëve poashtu vështir se I bie nëse nuk kanë dominimin absolute nga bashkësia locale deri te kreu shtetëror. Janjiq konstaton se kjo bëhet që kur Vucici është në pushtet. Dhe për këtë Vucic ka marrë mbështetjen e vogël të komunitetit ndërkombëtarë që rezultoi me atë që OSBE ka shkelur të gjitha rregullat e 2013, kur ra në kurthin e dhunës së shkaktuar dhe ka ndërprerë zgjedhjet në veri të Kosovës.

Bombat dhe kokteji I Molotovit

Gjatë ditës zgjedhore në Kosovë kanë arritur edhe lajme të pzakonshme të themi, zbulimi I mjeteve shpërthyese në autobusin me të zhvendosurit intern nga Kosova nga pika e kufirit Jarinje. Kjo vetëm përputhet me pohimet e aktivistëve opozitar nga mjediset serbe për presionin e pa parashikuar, dhe vërejtjen se nuk ka pasur kurfarë ballafaqim në fushatën parazgjedhore, dhe se janë eliminuar pllakatet e tyre, se nuk ka pasur kurfarë lirie të medieve dhe se të vetmit që kanë qenë aktiv janë punonjësit e partive në terren. Janjiq pohon se në mesin e serbëve në Kosovë ka ekzistuar ‘parasegjithash klima e frikës”. Kur qytetarët lëshohen pak, menjëher dikujt I ngritet automjeti në ajër ose hedhet një koktej mollotovi në shtëpi. Tani vetëm sa është forcuar angazhimi I kriminelëve nga Beogradi dhe mjediset tjera që kanë ardhur në në vendin sikurse Mitrovicë dhe Leposaviqi kur për kandidatët e Vucic ka ekzistuar rreziku që të fitojë opozita. Ndërsa përpjekjet që nga Serbia të bartemn mjetet shpërthyese nuk mund të trajtohen ndryshe por si terrorizëm”, tha Janjiq.

“Zgjedhjet lokale në mjediset serbe ka shënuar edhe fushata e pabesueshme e rëndë kundër Oliver Ivanoviqit, I cili ishtëe kandidatë për kryetar të Mitrovicës së veriut. Lideri I iniciativës qytetare “Serbia, demokracia, drejtësia” ka theksuar se ekziston nevoja e tmerrshme e Beogradit që Lista serbe të fitojë në very të qytetit Mitrovica, sepse kanë frikë se në rast dështimit do të akuzohej edhe pushteti në Beograd”.

Oliver Ivanoviqi kohë më parë në një intervistë për DË tha se modelin qipriot e sheh si zgjidhjen më të mirë për Kosovë, por një qëndrim I tillë I ka sjellë kundërshtimin e Beogradit zyrtar. “Cfarë jemi ne atëherë, turq?” ka polemizuar ashpër Vucic në një konferencë për medie.

“Fushata kundër Ivanoviqit ka pasuar para se gjithash sepse ai është I njohur në opinion”, tha Janjiq. “Beogradi ndaj tij ka raport amoral, dhe kur është fjala për procesin gjyqësorë e cila kundër tij udhëhiqet. Ndërsa Ivanoviqi është dashur të fitojë në zgjedhjet e para që kanë pasuar marrëveshjen e Brukselit, por Beogradi këtë e parandaloi me ndihmën e OSBE-së. Pra ai është I njohur , jeton në Mitrovicë ndërsa nga ana tjetër nuk mund ta quajnë tradhëtarë dhe si I tillë paraqet një lloj kërcënimi për ata që mbështesin Vucicin dhe Beogradin”. Por pas këtyre zgjedhjeve të vendosur paraprakisht , progresistët e Kosovës do të mund të, sic tha Rakiqi që të jenë të qeta së paku katër vite. /KI/

