Durmishi thotë se dyfytyrësia është pafytyrësi – a po aludon në Dardan Sejdiun?

Dardan Sejdiu ka dhënë dorëheqje të parevokueshme nga të gjitha pozitat e tij drejtuese në VV. Kanë ardhur edhe reagimet e para në VV.

Hysen Durmishi, ish drejtor i Komunës së Prishtinës, që u la jashtë Komunës në mandatin e dytë të Shpend Ahmetit, tashmë ka dalë haptazi në krahun e Albin Kurtit.

Menjëherë pasi është bërë publike dorëheqja e nënkryetarit të parë, Durmishi ka reagua në rrjetin social facebook. “Fusha e moralit mbase është e vetmja ku dyshi është i barabartë me zero. Dyfytyrësia është pafytyrësi”, ka shkruar Durmishi, transmeton lajmi.net. Kujtojmë se Sejdiu ka qenë njeriu i dytë në parti, dhe një pjesë e revoltës së tij që ka quar në largim, sipas letrës së dorëheqjes së tij, ka qenë edhe pakënaqësia që nuk i është bërë ftesa për mbledhjen e sotme në kryesinë e VV-së.

Lexo po ashtu: Dardan Sejdiu në shenjë proteste jep dorëheqje, mesazh për dy palët në VV

“Dje, më datën 3 janar 2018, i është bërë ftesë Kryesisë së Lëvizjes VETËVENDOSJE!, për të mbajtur mbledhje sot me datën 4 janar 2018. Për mbajtjen dhe organizimin e kësaj mbledhjeje të kryesisë nuk jam konsultuar, e as informuar për rendin e ditës, ndonëse pas dorëheqjes së Visar Ymerit nga pozita e Kryetarit të Lëvizjes VETËVENDOSJE!, nënkryetari i parë i Lëvizjes VETËVENDOSJE! me statut të organizatës ushtron rolin e Kryetarit deri në zgjedhjen e kryetarit të ri. Për më tepër, për këtë ftesë fillimisht jam informuar nga konferenca për media e organizuar nga Lëvizja VETËVENDOSJE!, më pastaj nga kolegët në kryesi, e krejt në fund më është dërguar një email dhe sms formal informues për këtë mbledhje.”, ka thënë Sejdiu.

Kujtojmë se Hysen Durmishi, i kishte reaguar ashpër edhe Dardan Molliqaj, duke e quajtur gënjeshtra, gjatë një debati televiziv ku ish sekretari ishte paraqitur për të treguar gjendjen në parti. “Rrej Dardan rrej”, kishte shkruar Durmishi.