Dunford: Ukrainës duhet dhënë armatim vdekjeprurës për mbrojtje

Kur mjekët kuptuan se nëna nga Florida po mbante binjaket e ngjitura, i thanë se ato nuk do të mund të jetojnë. Befasisht, binjakët i mbijetuan ndarjes, ndërkaq mjekët u shokuan me shërimin e tyre. Jasquelyn dhe partneri i saj, Marku kuptuan nga mjekët se binjaket 20 javëshe ishin të ngjitura dhe kishin vetëm një zemër, kështu që nuk do të mund të jetonin. Pas analizave të shumta, morën vesh se ato kishin shansë për të jetuar nëse do të ndaheshin. Me ndarjen e tyre procedura do të vazhdonte me vdekjen...