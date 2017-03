Dumoshi: Qeverisja Mustafa po i zgjidhë çështjet vitale të qytetarëve

Shefja e kabinetit të Kryeministrit të Kosovës, Vlora Dumoshi, në një postim në facebook tha se zgjidhja e çështjeve vitale të qytetarëve lidhet me qeverisjen e Isa Mustafa. Ndërsa sot është inauguruar fabrika e ujit në Shkabaj, nga kryetari i komunës Shpend Ahmeti e në të cilin ishin kryeministri Mustafa dhe kryeparlamentari Kadri Veseli, Dumoshi e përshkroi këtë si sukses të qeverisjes Mustafa

“Pesë vjet më parë kryetari Mustafa e nënshkroi marrëveshjen për ndërtimin e Fabrikës së Ujit në Shkabaj. Sot, ky objekt u përurua nga njeriu që vuri themelet e jetësimit të tij E jetësuam projektin për ngrohjen përmes koogjenerimit i cili do të ofrojë ngrohje për tërë banorët e kryeqytetit. Gjatë Qeverisjes Mustafa u kryen të gjitha punët dhe pritet të filloj ndërtimi i Termocentralit “Kosova e Re”, e cila do të krijojë stabilitet të plotë të furnizimit me energji elektrike në tërë vendin. Zgjidhja e çështjeve vitale të qytetarëve lidhet me qeverisjen e Isa Mustafës!”, shkruan Dumoshi. /KI/