Ajo shpërtheu në sezonin e gjashtë të Ex On The Beach, një serial televiziv në Britani. Becca Edwards ishte po aq shpërthyese sa kurrë ditën e premte, ndërkohë që dilte për pazar në dyqanet e mrekullueshme të Londrës.

25-vjeçarja dukej tepër sensuale me veshjen e saj, pasi bukuroshja seksi nuk i kishte lënë vend imagjinatës. Mesa duket Becca kishte dalë për të blerë reçipeta.