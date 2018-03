Duan luftë, ofrojnë 1.000 vullnetarë për Kosovë

Grupet ekstreme serbe, vazhdojnë të shprehin qëndrime ekstreme ndaj Kosovës madje duke kërcënuar për luftë. Kështu Lëvizja ekstreme malazezo-hercegovase ka dënuar aksionin e njësisë ROSU dhe arrestimin e shefin e zyrës për Kosovë Marko Gjuriq, shkruan Kosova.info.

Kjo lëvizje ka apeluar organet shtetërore dhe presidentin e Serbisë Aleksandër Vucic që të tërhiqet nga Marrëveshja e Brukselit dhe të kërkojë institucionet paralele të Serbisë në Kosovë, thuhet në një deklaratë të tyre.

Kjo lëvizje po ashtu ofron ndihmë në rast të “eskalimit të konfliktit”.

“Në rast se ndodhë eskalimi i konfliktit dhe Ushtria e Serbisë do të detyrohet të reagojë ushtarakisht, lëvizja malazezo-hercegovase të njëjtin moment do të lë në dispozicion US 1.000 vullnetarë të gatshëm për të mbrojtur atdheun”, thuhet në një publikim raportuar nga Novosti. /Kosova.info/