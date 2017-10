Dua Lipa s’ka të ndaluar (Foto)

Para pak çastesh, Dua Lipa shpalosi datat e turneut evropian, raporton Kosova.nfo.

Ishte llogaria e saj në Facebook ku ajo përzgjodhi të bëj publike datat e koncerteve të parapara dhe kështu ka konfirmuar se turneu do të filloi në Brighton me datë 5 tetor për të përfunduar në Londër me datë 6 nëntor. Jane paraparë 20 koncerte në vende të ndryshme dhe në këtë turne Dua do të jetë e shoqëruar nga Grupi “off bloom” si dhe Grace Carter.

“Shumë e emocionuar që miqtë e mi ‘off bloom dhe Grace Carter do të jenë me mua në turneun evropian. Shihemi së shpejti”, ka shkruar Dua Lipa në llogarinë e saj në Facebook. /KI/