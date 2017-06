Këngëtarja me prejardhje nga Kosova, Dua Lipa, ka shkëlqyer gjatë parakalimit në tepihun e kuq për premierën e filmit “Baby Driver” që u mbajt të mërkurën mbrëma në Londër.

Krijuesja e hitit “Scared to be Lonely” ka shfaqur trupin e saj tërheqës derisa kishte veshur pantallona të gjerë saten me ngjyrë pink dhe një bluzë të shkurtër.