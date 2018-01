Dua Lipa në bashkëpunim me Ariana Grande

Dua Lipa, këngëtarja me origjinë shqiptare, vijon të na surprizojë çdo ditë e më shumë. Këtë herë 22-vjeçarja postoi në rrjetin social Instagram një foto së bashku me Ariana Granden, çfarë na çon të mendojmë se midis tyre mund të ketë një bashkëpunim

Aktualisht këngëtarja Dua Lipa e nominuar me 5 çmime rekord në BRIT Awards, është duke punuar për regjistrimin e albumit të saj të ardhshëm, çfarë ka shtyrë mediet të shkruajnë se foto me Ariana Granden lidhet pikërisht me këtë.

Kujtojmë se kënga e sapo publikuar e Dua Lipës, IDGAF, është kënga e tretë me e transmetuar në Spotify në Britaninë e Madhe.