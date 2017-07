Dua Lipa ndez atmosferën në Rusi, publiku këndon me këngëtaren shqiptare (Video)

Pas Bebe Rexhës, edhe Dua Lipa ësht ë ngjitur në skenën e festivalit më të madh rus të muzikës.

“Evropa Plus” ka qenë nikoqire e këngëtareve shqiptare Dua Lipa.

Kjo e fundit ka perfomuar disa prej hiteve ndër vitesh para publikut rus.

“Blow Your Mind”, “Be The One”, “New Rules” ishin disa prej hiteve të Bebes, të cilat i këndoi sëbashku me publikun.

Ndryshe, në festival do të perfomojë edhe Arilena Ara, e cila së bashku me Duan paraprakisht ishin shpërblyer me mirënjohje nga organizatorët e festivalit. /Telegrafi/