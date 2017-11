Dua Lipa me një fans të veçantë (Foto)

Kryetari i Londrës, Sadiq Khan, nuk i ka rezistuar dot fenomenit Dua Lipa. Ai ka qenë prezent në koncertin në Londër të këngëtares kosovare me famë botërore, shkruan Kosova.info.

Padyshim që një gjë e tillë e ka gëzuar Duan tejmase. Me këtë rast ajo ka postuar një foto me të parin e Londrës dhe atë e ka ndarë me ndjekësit e saj në rrjete sociale.

"Jo çdo ditë kryetari i Londrës vjen në koncertet tua. Sadiq Khan faleminderit që erdhët. Nder i madh", ka shkruar Dua.