Dua Lipa mban vendin e tretë në klasifikimin europian të MTV

Ajo po shijon sukseset e projektit të saj më të fundit muzikor “New Rules”, të cilat janë të shumta. Ndërkohë që po përgatitet për turneun e saj britanik, biletat e të cilit thuajse janë shitur të gjitha, Dua vazhdon të renditet mjaft mirë në klasifikimet muzikore në botë.

Në klasifikimin europian të “MTV”, Dua Lipa dhe projekti i saj “New Rules”, renditen në vendin e tretë, duke lënë pas hitin e shumëpërfolur të Taylor Swift, “Look What You Made Me Do”.

Dua ka lajmëruar gjithashtu fansat e saj, se kënga “New Rules”, tani do të vijë dhe në versionin indian./topalbaniaradio