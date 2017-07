Dua Lipa kapet duke u puthur me një femër (Foto)

Këngëtarja e famshme me preajrdhje shqiptare, Dua Lipa vazhdon të jetë tejet e angazhuar në koncerte të ndryshme.

Lipa, kohë të mjaftueshme gjen edhe për shoqërinë e saj, shkruan Indeksonline.

Megjithatë, ajo ka ngjallur dyshime me paraqitjen e saj të fundit në Instagram.

Dua shihet dukur u puthur me një femër!

A është ajo ‘lesbike’, apo thjeshtë e ka bërë këtë gjest kalimthi …vlerësojeni

