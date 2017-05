DSS: Ndaloni punimet në magjistralen me Kosovën

Partia Demokratike Serbe, ka kërkuar ndërprerjen e të gjitha aktiviteteve në magjistralen Nish-Prishtinë-Tiranë-Durrës, sepse, sikundër vlerëson kjo parti, nuk është në interes të kombit serb.

“Magjistralja, që do të ndërtohet nga kompani të huaja me urdhër të Gjermanisë në interes të Shqipërisë me para të serbëve, në të vërtetë kjo është magjistrale e Shqipërisë së Madhe, thuhet në deklaratën e lëshuar nga DSS”, njofton Blic.

“Me anë të kësaj magjistraleje Shqipërisë i mundësohet të lidhet me korridorin 10 dhe lidhje më të mirë me Evropën, si lidhje e mirë komunikacioni përmes territorit serb që proklamuesit e Shqipërisë së Madhe e konsiderojnë si pjesë të territorit të saj”, njofton Blic.

“Deklaratat e Edi Ramës dhe të Jonuz Musliut, si dhe krimineli i luftës, Ramush Haradinaj, tregon se politikanët shqiptarë janë duke bërë ofensivë drejt krijimit të Shqipërisë së Madhe dhe Serbia nuk guxon të jetë pjesëmarrëse në asnjë mënyrë”, thuhet në deklaratën e DSS-së, transmeton RTK.A