Dritëhijet e Gjykatës Speciale

Shkruan: Gani ASLLANI Në procesin e vet ligj-bërës Kuvendi i Republikës së Kosovës pati miratuar kohë më parë ligjin për “Dhomat e Veçanta të Gjykatës Speciale” si një instrument i ardhur nga ndrydhja e vazhdueshme ndërkombëtare drejtuar udhëheqësve politik të vendit pas një morie ngjarjesh lidhur me raportin e Këshillit të Europës drejtuar nga senatori zviceran Dick Marty.

Ishte pa mëdyshje presioni i Serbisë dhe aleatëve të sajë që edhe një herë t’i kthehet damkosjes së luftës çlirimtare të Shqiptarëve të Kosovës në arenën ndërkombëtare me një mori qëllimesh të mbrapshta të cilës duket se disa nga bashkësia ndërkombëtare iu nënshtruan. E them disa sepse shumë nga aleatet e Kosovës tashmë janë tërhequr dhe vetëm janë shndërruar në vëzhgues pasiv të gjendjes së përgjithshme në vend.

Mllefi i Serbisë që po manifestohet vazhdueshëm me gjithë lloj sajesash ka burimin te fakti se ky shtet agresor e ka humbur luftën në Kosovë dhe se nuk shohin as edhe një mundësi që ndonjëherë ta rikthejnë si të tyren Kosovën, përkundër një vargu të pa fund të lëshimeve që iu janë bërë Serbisë në proceset e deri tanishme politike.

Është edhe një arsye tjetër që duhet theksuar! Elita politike serbe është pjesërisht po ajo elite që kanë qenë politikbërës në Serbi gjatë luftës së Kosovës, dhe për ta humbja e Kosovës është e theksuar jo vetëm në planimetrinë politiko-shtetërore serbe por edhe në atë emocionale e personale. Prandaj ngarendja e vazhdueshme e Kryetarit të Serbisë Aleksander Vuçiq që gjatë luftës së Kosovës kryente detyrën e ministrit te informatave në qeverinë Federale të Jugosllavisë, e Ivica Daçiqit që ishte zëdhënës i Partisë së Millosheviçit apo Velko Odalloviq që ishte kryeshef (ose naqallnik) i qarkut të Kosovës, e ndonjë tjetri si ata, është e ngjyrosur edhe me devizën personale. Ata nuk duan të quhen humbës të Kosovës. Shih për këtë do të bëjnë çdo përpjekje të baltosin, fëlliqin dhe poshtërojnë luftën çlirimtare të Shqiptarëve të Kosovës.

Aspekti tjetër është ai i shteteve pak të interesuara për fatin e popujve që kërkojnë liri por që vendosin me shumicën e numrave në arenën ndërkombëtare. Një mori syresh vendosin në bazë të premisës se duhet me çdo kusht të ndalen krizat rajonale dhe se mënyra më e mirë të arrihet kjo gjë është nëse barazohet viktima me agresorin ashtu që të pamundësohen luftërat e tjera sepse njerëzit do të jenë të vetëdijshëm se nëse rrokin armët mund të dënohen nga sajesat ndërkombëtare që propagandojnë drejtësinë.

Dhe arsyeja e tretë është loja e fuçive të mëdha me ambiciet e tyre gjeo-politike e gjeo-strategjike. Në këtë mes faktorizimi ekonomik global gjithnjë e më i shtuar i Rusisë dhe Kinës po zbehin ndikimin e vendeve Europiane në politiken ndërkombëtarë dhe po shtyjnë SHBA-të që si vend matan pellgut Atlantik ndihen të prira t’i qartësojnë ujërat në rajonin e paqësorit për shkak të interesave të veta sesa të hedhin vështrimin në Europë ku Bashkimi Europian trumbeton se punon për liri e barazi mes njerëzve, por se ngadalë po shndërrohet ne grumbull interesash të vendeve anëtare.

Në mes të kësaj situate Kosova gjendet përpara dilemës së gjykatës speciale – por a duhet të zhbëhet ajo? Kurrsesi! Përkundrazi duhet nxitur puna e sajë për këto arsye: një nga akuzat e Dick Martit drejtuar UÇK-së, me sa përcjellin mediat, është se “diku në Burrel të Shqipërisë njerëzit e kësaj organizate ushtarako-politike mbi serb kosovare kanë realizuar vjelje organesh që të shiten në tregun e huaj”. Kush madje hamendet rreth kësaj çështje është i marrë. Kam dëgjuar disa herë të ndjerin Bajram Rexhepi kur fliste në intervista rreth veprimtarisë së tij si mjek për çlirimtarët kur thoshte se në ato pak qendra mjekimi që kishin ngritur UÇK gjithmonë mungonin mjekët, infermierët e personeli tjetër shëndetësorë. Pra UÇK nuk ka pas mjek për vete e lere më të organizoj vjelje organesh. Pastaj kushdo ka sado pak njohuri mjekësore mund ta dije se sa e koklavitur është një procedure e heqjes së organeve nga trupi i njeriut, mund ta dijë për kushtet e jashtëzakonshme që ai organ i hequr kërkon për tu ruajtur deri sa të bëhet transplantimi ashtu që të mos kalbet, dhe për faktin se duhen një varg procedurash për të ndërmarrë nëse trupi i dhuruesit është apo jo i përshtatshëm me trupin e marrësit. Pra jo çdo organ është i përshtatshëm për cilindo. Këtu duhet reflektuar dhe menduar për këtë akuzë e cila qartazi duket që vjen nga tërbimi dhe inati serb për humbjen e Kosovës, sepse duke prodhuar një inskenim kaq rrëqethës ata përpiqen ta gënjejnë boten qe te mendoj se Shqiptarët e Kosovës janë gjakatar.

Akuza tjetër është se “Shqiptarët e armatosur kanë vrarë nëpër lokalitete serbe civil të pa armatosur”. Kush do e ka përjetuar luftën e fundit në Kosovë e di se serbet kudo që ishin ata, kanë qenë të armatosur deri në dhëmb. Ata përpara se të dilnin nga vendbanimet e tyre për të vrarë, plaçkitur e shkrumbuar do të mbronin shtëpitë e tyre dhe plaçkën që kishin filluar ta grumbullonin nga shtëpitë e Shqiptarëve, dhe se armatimet e kryengritësve Shqiptarë nuk janë barazuar me fjalën e fundit të teknologjisë luftarake që serbët kishin siguruar gjatë luftës së Kosovës por edhe në luftërat e mëparshme në ish Jugosllavi.

Dhe akuza tjetër se; “UÇK ka dëbuar popullatën e pa mbrojtur Shqiptarë nga shtëpitë e tyre drejt kufijve të Kosovës vetëm që të shkaktoj sensacion mediatik me numrin e të ikurve”. Dëshmitarë të së kundërtës për këtë hamendeshim janë gërrellat, grykat e gropat e pyjeve të Kosovës ku me mijëra civil Shqiptarë plaknin dimrat e pritnin verën pikërisht sepse ndiheshin të sigurt nga mbrojtja e kryengritësve Shqiptarë.

Pra gjykata speciale do të jetë një cak i atillë që do të shpërlaj një herë e mire të gjitha përbaltjet, shpifjet e spekulimet lidhur me luftën e Kosovës. Gjykata speciale do të ngris besueshmërinë në lirinë e Kosovës në sytë e botës ngase është një anomali që duhet tejkaluar.

Dhe gjykata speciale ka mundësi, nëse përdoret mjeshtërisht dhe me kujdes në sferën diplomatike, që të nxis faktorizimin ndërkombëtarë të Kosovës i cili proces ka ngecur fort këtyre 2-3 vitet e fundit. Kjo ngase me argumente mund të sqarohen Madridi, Athina, Bratislava, Nikosia e Bukureshti zyrtarë, por edhe shumë vende tjera që refuzojnë të pranojnë vullnetin e popullit të Kosovës për të jetuari i lirë, se tashmë me gjykatën speciale nuk ka mbetur asnjë ashkël në të drejtën ndërkombëtare qe parandalon të drejtën e Kosovës për sovranitet ndërkombëtarë.

Për fund edhe një çështje! Kuvendi i Republikës së Kosovës mundet edhe ta zhbëj gjykatën speciale, por vlen të përmendet se rezoluta e OKB-së 1244 është Akoma në fuqi në Kosovë. Nëpërmjet asaj rezolute ata që gjetën mundësinë ta krijojnë gjykatën speciale do ta gjejnë mundësinë ta ngrisin ndonjë kurdisje tjetër jashtë kompetencave të institucioneve të Kosovës, duke rikthyer sistemin e drejtësisë në Kosovë në piken e vdekur. Gjykata speciale e miratuar nga Kuvendi i Kosovës është institucion që shteti i Kosovës e ka krijuar, prandaj kushdo që pranon atë, një trajtshmërisht pranon edhe shtetin e Kosovës dhe institucionet e sajë, përfshirë këtu Serbinë, Rusinë të pestit e BE-së dhe nja 90 vende të tjera anëtare të OKB-së.

Autori është ekspert i marrëdhënieve ndërkombëtare pran Universitetit Glasgow dhe hulumtues shkencorë në Universitetin Leicester në Britaninë e Madhe.