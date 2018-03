Drita me fitore mban kreun e Superligës – Prishtina lëshon fitoren nga duart

Drita ka vazhduar të mbajë kreun e Superligës edhe për këtë javë pasi ka mposhtur Flamurtarin me rezultat 3 me 1.

Bujar Shabani realizoi për golin e parë të ekipit nga Gjilani, ndërsa në pjesën e dytë Shqipdon Ademi u përkujdes për të barazuar rezultatin.

Haxhi Neziraj u përkujdes për 2 me 1 në minutën e 70 ndërsa Xhevdet Shabani mbylli serinë e golave në minutën e 83.

Me këtë fitore Drita tubon 47 pikë, tri më shumë se Prishtina që sot u befasua nga Vëllaznimin me rezultat 2 me 2.

Vëllaznimi është përkujdesur për befasinë e kësaj jave në Superligë duke barazuar në minutat shtesë të takimit me Prishtinën.

Kryqytetasit po avanconin 2 me 0 deri në minutën e 93 kur u akordua penalti për Vëllaznimin që nga pika e bardhë nisi serinë për barazimin.

Një minutë më vonë gjakovarët realizuan edhe golin e dytë përmes Lekë Vulës që i jep shpresë Vëllaznimit në luftën për mbijetesë.