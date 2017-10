Drita dhe Lidhja e Prizrenit (j) shpallen kampion për vitin 2017

Kpp Lidhja e Prizrenit (j) kampion në ligën e juniorëve

Dje, në Sallën e pingpongut në Prishtinë u zhvilluan tri xhirot e fundit për vitin 2017 në ligën e juniorëve. Në ndeshjen e xhiros së gjashtëmbëdhjetë Kpp Hasan Prishtina edhe pse u angazhua dhe tregoi lojë të bukur, nuk mundi të befasoi Kpp Lidhjen e Prizrenit, të cilët në radhët e veta kanë kampionët e tri kategorive të të rinjve për vitin 2017.

Eltingu dhe Sharri shënojnë fitoret e radhës

Edhe në ligën e parë sot u zhvilluan ndeshjet e xhirove të radhës, klubet e mbetura në ligë i zhvilluan ndeshjet e tyre, ku favoritët nuk lejuan befasi.

Kpp Drita kampione e supërligës së femrave

Sot i zhvilluan tri xhiro edhe 3 klube të femrave, ku ndeshja derbi ishte ballafaqimi ndërmjet Prishtinës dhe Dritës. Vashat nga Prishtina ishin drejt mbrojtjes së titullit, pasi Iliriana fitoi 3:0 ndaj Lindës, e Neharja 3:0 ndaj Hanifes, si dhe Era ishte në rrugë të mirë ndaj Almës, por te rezultati 2:2, 7:1 në seta për Erën, ndodhi kthimi në rezultat, Alma fitoi ndeshjen me 3:2, e me këtë edhe mundësinë për titullin për vitin 2017. Neharja duhet të fitonte ndaj Lindës që të barazonin rezultatin nga sezoni pranveror, por Linda ishte më e përqendruar dhe fitoi me 3:0 duke siguruar titullin e kampionatit për vitin 2017. Në ndeshjen e fundit Iliriana fitoi 3:0 ndaj Hanifes për të përmbyllur këtë ndeshje me fitore të Prishtinës.

REZULTATET

Superliga e femrave

vendas mysafir KPP”Shkolla” KPP”Prishtina” 0 3 R.z KPP”Drita” KPP Ahmet Hoxha 3 0 KPP”Drita” KPP”Prishtina” 2 3 KPP”Shkolla” KPP Ahmet Hoxha 0 3 R.z KPP Ahmet Hoxha KPP”Prishtina” 0 3 KPP”Shkolla” KPP”Drita” 0 3 R.z

LIGA 1 – FEMRAT L F H L Pikë 1 KPP”Drita” 6 5 1 17:4 11 2 KPP”Prishtina” 6 5 1 16:5 11 3 KPP Ahmet Hoxha 6 1 5 3:15 7 4 KPP”Shkolla” 6 1 5 3:15 -3 4

Liga e parë

vendas mysafir Rezultatet Tharanda e lire Vitia Mushtishti 4 1 e lire Sharri Maestro Elting Kosova 0 4 e lire Vitia Sharri Tharanda 4 0 R.z Mushtishti Maestro 4 1 Elting Kosova e lire

LIGA 1 – MESHKUJT L F H L Pikë 1 Elting Kosova 12 12 0 48:4 24 2 Sharri 13 11 2 47:20 24 3 Vitia 12 8 4 37:24 -1 19 4 Tharanda 13 7 6 36:29 -1 19 5 Mushtishti 13 4 9 25:39 -2 15 6 Maestro 13 2 11 15:44 -3 12

Liga e Juniorëve

vendas mysafir Rezultatet Kpp Prishtina (j) Kpp Shkolla (j) 3 0 Kpp Hasan Prishtina (j) Kpp Lidhja e Prizrenit (j) 0 3 Kpp Vushtrria (j) Kpp Theranda I (j) 3 0 R.z Kpp Theranda II (j) Kpp Vllaznimi (j) 0 3 R.z Kpp Ahmet Hoxha (j) E lirë Kpp Prishtina (j) Kpp Hasan Prishtina (j) 0 3 R.z Kpp Shkolla (j) Kpp Theranda I (j) 3 0 R.z Kpp Vllaznimi (j) Kpp Lidhja e Prizrenit (j) 0 3 E lirë Kpp Vushtrria (j) Kpp Theranda II (j) Kpp Ahmet Hoxha (j) 0 3 R.z Kpp Theranda I (j) Kpp Prishtina (j) 0 3 R.z Kpp Hasan Prishtina (j) Kpp Vllaznimi (j) 3 0 E lirë Kpp Shkolla (j) Kpp Lidhja e Prizrenit (j) Kpp Ahmet Hoxha (j) 3 0 Kpp Vushtrria (j) Kpp Theranda II (j) 3 0 R.z

LIGA – Junioret L F H L Pikë