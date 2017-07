Drenori: Me 61 vota PAN-i le se s’do mund të marrë vendime “të mëdha”, po as “të vogla”

Me një situatë hipotetike e ka shpjeguar kandidati për deputet nga Vetëvendosje, Xhavit Drenori situatën në të cilën ndodhet PAN-i.

Sipas tij, edhe nëse PAN-i e formon Qeverinë me 61 vota, nuk do të mundet të marrë as “vendime të vogla” se lëre më “vendime të mëdha”.

Kujtojmë se PDK-ja e prishi koalicionin me LDK-në, me arsyetimin se po mungojnë vendimet e mëdha.

Postimi i plotë e pa ndërhyrje i Drenorit është më poshtë: