“Drenicaku i O sa mirë” ka një mesazh për deputetët e Kosovës

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka shpallur rezultatin finale të zgjedhjeve parlamentare kosovare.

Tashmë dihen edhe zyrtarisht emrat e 120 deputetëve të legjislaturës së re të Kuvendit të Kosovës.

Kjo ka bërë që të reagojë edhe aktori Jeton Zogiani, duke kërkuar që deputetët të fillojnë punën sa më parë dhe le t’i lënë llafet.

“Filluan falënderimet, faleminderit shumë nga ju tani edhe unë do jem deputet i kësaj legjislature, do t’ju jem mirënjohës gjithë jetën e kësi gjerash koti”, ka shkruar ndër të tjerash Zogiani.

Ndryshe, aktorin do ta shohim edhe në sezonin e ardhshëm me rolin e drencakut në serialin “O sa mirë”.

“Fillun falenderimet, faleminderit shume nga ju tani edhe une do jem deputet i kesaj legjistrature, do t’ju jem mirenjohes gjithe jeten e ksi gjerash koti. Ngoni, mos u boni klloshare qe thote Ismet Beqiri, se nuk ju kena qu aty per me ju bo me rroge e me zhvate naj tenderush po bohuni insana e kryne naj pune te hajrit, se shkojne dy vjet e gjysme sa i qele e mishel syte, e leni keto foret falenderuse se ju pese pare nuk jepni per popull. E kceva kalin ta pshurrsha gardhin, a qysh eshte kjo meseleja qe e dijne edhe sabite qe hala sja kan nis me ece. Faleminderit!!”, shkruan ai.