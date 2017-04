Drenica e befasoi Feronikelin në Drenas

Është zhvilluar një ndeshje në kuadër të javës së 23-të në Vala Superligë. Skuadra e Drenicës e ka befasuar skuadrën kampione në fuqi, Feronikelin, duke e mposhtur në stadiumin ‘Rexhep Rexhepi” në Drenas, me rezultat 3:1. Të dyja skuadrat patën një paraqitje shumë të mirë me raste të shumta shënimi, por ishin kuqezinjtë nga Skenderaj ata që u treguan më efikas në finalizimin e aksioneve. Drenica kaloi në epërsi në minutën e 48-të me golin e shënuar nga Armend Abazi. Epërsinë në 2:0 e shtoi Kreshnik Lushtaku, në minutën e 70-të. Feronikeli i riktheu shpresat për rezultat pozitiv në minutën e 86-të kur Mentor Zhdrella, i rikthyer nga lëndimi pas 1 muaj e gjysmë, shënoi nga gjuajtja e lirë për të ngushtuar epërsinë e mysafirëve në 1:2. Megjithatë, në periudhën kur vendasit e kërkonin me ngulm golin e barazimit, Drenica arriti të shënojë edhe golin e tretë nëpërmjet një kundërsulmi, të cilin e finalizoi Kreshnik Lushtaku, me golin e tij të dytë në këtë sfidë.

Kësisoj, Drenica arkëtoi tri pikë shumë të rëndësishme për t’iu shmangur zonës së rrezikshme, pasi tani zë pozitën e shtatë, me 28 pikë.

Vala Superliga

Feronikeli – Drenica 1:3

Liga e Parë

Ramiz Sadiku – Vushtrria 2:1

2 Korriku – KEK-u 2:0

Fushë Kosova – Rahoveci 1:0

Liga e Dytë

Bashkimi (K) – Galaksia 4:1

Përparimi – Lugu i Baranit 0:2

Superliga – Juniorët

Liria – 2 Korriku 5:0

Llapi – Flamurtari 0:1

Gjakova – Vushtrria 2:3

Hajvalia – Ramiz Sadiku 1:1

Trepça – Besa nuk u zhvillua

Liga e Kadetëve

Drita – Ferizaj 3:0

Liria – Gjilani 1:1

Trepça’89 – Hajvalia 4:0

Feronikeli – Prishtina 2:2 /KI/