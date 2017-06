Drenasi pezullon punimet në projektin e kanalizimit shkaku i cilësisë së dobët të gypave

Komuna e Drenasit ka pezulluar përkohësisht punimet në projektin e kanalizimit që ishte duke u punuar në fshatin Gllobar, bëhet e ditur përmes një komunikate për media, transmeton Koha.net.

“Pezullimi i punimeve të këtij projekti ka ardhur pasi që menaxheri i kontratës se bashku me drejtorin e Urbanizmit, kanë dyshuar se cilësia e gypit të kanalizimit nuk i plotëson kushtet e kërkuara në punët e kontraktuara nga ana e Operatorit Ekonomik. Pas dyshimeve se gypat nuk janë të cilësisë së kontraktuar, drejtori i Drejtorisë, ka urdhëruar menaxherin e kontratës që t’i dërgoi në laborator për të kontrolluar cilësinë e tyre, nga çka u vërtetua se gypat në fjalë nuk i plotësojnë kriteret e parapara”, thuhet në komunikatë.

Kryetari i kësaj komune, Ramiz Lladrovci gjatë inspektimit të punëve në këtë projekt, është zotuar se nuk do të lejojë në asnjë projekt të punohet jashtë përmasave dhe parallogarive të kontraktuara, ndaj ka kërkuar edhe bashkëpunimin nga qytetarët.

“Kam deklaruar disa herë, se nuk do të lejojë kryerje të punëve jo cilësore, për këtë kam deklaruar dhe zotu se nuk do të lejojmë të kryhet asnjë punë jashtë standardeve, prandaj kërkojmë bashkëpunimin edhe të qytetarëve ku janë duke u kryer punimet që të lajmërojnë nëse vërejnë se punët nuk janë duke u kryer si duhet dhe ne do të marrim masa”, ka thënë Lladrovci.