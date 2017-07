Berisha përfaqëson Kosovën në Këshillin e Përgjithshëm të OBD-së

Drejtori i përgjithshëm i Doganës së Kosovës z. Bahri Berisha me bashkëpunëtor është duke qëndruar në Bruksel ku është duke marr pjesë në takimin e këshillit të përgjithshëm të Organizatës Botërore të Doganave ku po marrin pjesë 182 shtete anëtare të OBD (Organizata Botërore e Doganave) në cilësinë e kryesuesit të Delegacionit. Këshilli i përgjithshëm është organi më i lartë të OBD dhe mban takime të rregullta një herë në vit. Temat e diskutuara nga Këshilli kanë të bëjnë me çështje doganore dhe të bashkëpunimit.

Në këtë samiti roli i doganave ne ofrimin e sigurisë dhe luftën kundër terrorizmit, përforcimi i kapaciteteve të doganave në luftimin e shpëlarjes së parasë dhe financimit të terrorizmit, lehtësirat tregtare, harmonizimi i sistemeve doganore, bashkëpunimi me agjencionet tjera të zbatimit të ligjit janë çështjet kyçe të diskutimeve. Gjatë takimit të këshillit të përgjithshëm, Drejtori i Përgjithshëm ka takuar sekretarin e përgjithshëm të WCO dhe strukturat tjera udhëheqëse te OBD. Gjithashtu gjatë qëndrimit ne Bruksel në ambientet e OBD delegacioni i Kosovës ka pas disa takime bilaterale me Doganat e vendeve të ndryshme. Në ditët në vijim Drejtori i Përgjithshëm do të marr pjesë edhe në konferencën Globale për transit që do të mbahet në Bruksel në kuadër të OBD.

Derisa lajmet se anëtarësimi i Kosovës është suspenduar janë tërësisht të pavërteta pasi jemi duke u përfaqësuar si të gjitha shtetet tjera, për më shumë mund të klikoni në linkun e OBD për të marr të gjitha risitë: http://www.wcoomd.org/. /KI/