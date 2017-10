Drejtor për Fqinjësi dhe Zgjerim i KE-së viziton Kosovën

Drejtor i Përgjithshëm për Fqinjësi dhe Negociata për Zgjerim i Komisionit Evropian, Christian Danielsson sot dhe nesër do ta vizitojë Kosovën, për të lansuar Programin për Reforma Ekonomike dhe për tu takuar me përfaqësuesit e qeverisë, liderët politik dhe akterë tjerë.

Danielsson fillimisht do të takohet më kryeparlamentarin Kadri Veseli për të vazhduar takimet me pastaj me kryeministrin Ramush Haradinaj, ministren e Integrimeve Dhurata Hoxha, Ministrin e Punëve të Jashtme Behxhet Pacollin si dhe Ministrin e Financave Bedri Hamza.

Ai gjithashtu do të takojë edhe përfaqësuesit e Lëvizjes Vetëvendosje si dhe përfaqësues të Listës Serbe.