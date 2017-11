Drejtoni flokët tuaj pa e përdor hekurin

Ata me flokë dredha lakmojnë shumë t’i drejtojnë flokët e tyre, por këtë gjë e bëjnë edhe personat me flokë të drejta. Një gjë e tillë tashmë mund të arrihet pa përdor hekurin. Pasi që hekuri kur përdorët shkumë mund të dëmtoj flokët tuaj, ne ju rekomandojmë mënyra plotësisht natyrale për drejtimin e flokëve, shkruan Kosova.info.

Vodka – Nëse keni menduar që vodka është e mirë vetëm për disponim, ju keni gabuar. Nëse e përzini atë me kondicionerë dhe pasi që ta aplikoni në flokë, ju do befasoheni nga rezultatet. Për shkak të vlerave të ulëta të pH, ky formulim do t’i drejtojë kutikulat dhe do t’i “hekurosë” flokët. Mirëpo një metodë e tillë nuk rekomandohet shpesh pasi që vodka mund t’i thajë flokët.

Vaji i kokosit – Aplikoni vajin në flokë të lagura, pastaj i krihni dhe thani. Kjo ka sidomos efekt tek flokët pak kaçurrela.

Selino – Në një blender përzieni një selino me pak ujë. Masën e fituar derdheni në një shishe për spërkatje dhe aplikojeni atë në flokë. E leni të veprojë për 15 minuta, pastaj shpërlani flokët. /KI/