Drecun: Vuçiq nuk do ta njohë Kosovën as me çmimin e mospranimit të Serbisë në BE

Kryetari i Këshillit për Kosovën në Kuvendin e Serbisë Milovan Drecun thotë se kryetari i Serbisë Aleksandar Vuçiq është konsistent në qëndrimin e vet për Kosovën gjatë bisedave me ndërkombëtarë, transmeton Koha.net.

“Kam qenë i pranishëm kur kryetari Vuçiq ka biseduar me delegacione të huaja dhe kam parë se me sa mund paraqitet ai dhe me ç’këmbëngulje i bind zyrtarët e huaj se Serbia nuk do ta njohë pavarësinë e tillë të vetëshpallur të Kosovës, madje as me çmimin e anëtarësimit në BE”, citon n1 të ketë thënë Drecun.

Parti opozitare në Serbi kanë filluar të shfaqin dyshimet se udhëheqja aktuale e Serbisë ka përpjekjet për ta bindur opinionin për njohje të Kosovës.