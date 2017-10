Douglas Costa, asi nën mëngë i Juves

Douglas Costa asi nën mëngë i Juventusit. Tetë paraqitje në 10 takime, nga ku vetëm katër prej tyre si titullar. Ky është bilanci i sulmuesit brazilian që prej momentit kur është transferuar në radhët e bardhezinjve.

Gradualisht Douglas Costa po arrin të fitojë terren, mjafton të thuash se në Champions League ka qenë në fushë që prej minutës së parë. Iu desh pak kohë për tu ambientuar me futbollin italian dhe tashmë nuk është e largët dita kur 27-vjecari do të jetë titullarë absolut në pjesën më të madhe të takimeve.

Zhgënjimi i vetëm për të është mos grumbullimi me kombëtaren e Brazilit dhe tashmë e gjithë vëmendja e tij do të jetë tek Juventus në sfidat midis kampionatit dhe atyre europiane.

Nuk ka arritur dot të lerë shumë gjurmë, zero gola si dhe zero asist, por pavarësisht kësaj shpejtësia e tij në krahët e sulmit, driblimet dhe goditjet potente janë detaje që e bënë teknikun Allegri të kërkonte me çdo kusht transferimin e tij dhe sigurisht nuk është e largët dita ku të gjithë këto element do të vinë.