Dosja sekrete e FBI: Martin Luther King i ‘zhytur’ mes orgjive dhe Partisë Komuniste

FBI-ja ka publikuar për herë të parë një dosje sekrete për udhëheqësin e të drejtave civile në SHBA, Martin Luther King, ku pretendon se ishte i përfshirë në një varg aferash seksuale, si dhe kishte lidhje të ngushta me Partinë Komuniste.

Kjo dosje daton vetëm tre javë para vrasjes së King në prill të vitit 1968.

Dosja u publikua në një pjesë të dokumenteve që lidhen me vrasjen e Presidentit të ndjerë amerikan, John F Kennedy, të premten.

Kennedy megjithatë nuk është përmendur në dosje dhe nuk është e qartë se pse është mbajtur sekret për gati 50 vjet. Nuk ka dëshmi se ndonjë nga pretendimet në raport është e verifikuar.

Shumë nga pretendimet e përmbajtura në letër duket të jenë raporte të bisedave private midis zyrtarëve të lartë, ose thashethemeve nga palë të treta, përcjell Syri.net.

Aty thuhet se, Luter King kishte një të dashur në Kaliforni, me të cilën ai kishte lindur një fëmijë. Ajo mendohet se kishte në një pozitë shumë të ngritur.

Ndër akuzat e tjera janë:

– King rrethohej nga këshilltarë me lidhje të forta me Partinë Komuniste të Amerikës.

– Deklaratat e tij gjithmonë ishin subjekt i miratimit nga simpatizantët e supozuar komunistë

– Ai ishte një mbështetës sekret i komunizmit, “një marksist me gjithë zemër”

– Organizata e tij, Konferenca Jugore e Udhëheqjes së Krishterë, nuk paguante taksat për të mbledhur fonde për aktivitetet e saj

– King merrte pjesë në “orgjitë seksuale” dhe detyronte vajza të reja të merrnin pjesë

– Ai kishte marrëdhënie dashurie me të paktën katër gra, duke përfshirë këngëtaren Joan Baez

Lista e dyshimeve të supozuara do të kishte qenë thellësisht problematike për udhëheqësin e të drejtave civile nëse do të ishte bërë publike më 1968.

Një orator i tmerrshëm me preferencat seksuale “anormale”

Pavarësisht nga reputacioni historik i King si një njeri shumë i komunikueshëm , dosja e FBI-së pohoi se këshilltarët e tjerë miratonin gjithçka që ai deklaronte.

“Ai nuk mendonte dot shpejt dhe zakonisht nuk ishte i përgatitur të bënte deklarata pa ndihmën e dikujt”, thuhet ne dosje.

“King ishe një marksist i përzemërt që ka studiuar me detaje komunizmin, ai besonte tek ai dhe e mbështeste por për shkak të fesë nuk guxonte ta përkrahte publikisht”.

Pretendimet rreth jetës seksuale të Luter King janë të përfshira në një koleksion të dendur të thashethemeve në dy faqet e fundit.

Si akuzohet për një orgji gjatë një seminari të rëndësishëm.

“Disa prostituta zezakë dhe të bardha u sollën nga zona e Miamit. King organizoi një orgji seksi gjatë natës me këto prostituta dhe disa nga delegatët”, shkruhet në dosje.

Dokumenti pohonte se King gjithashtu merrte pjesë në orgji dehura dy-ditore.