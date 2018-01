Doruntina Maloku: Në gjyq ju maskarenj që vratë babanë tim

Doruntina Maloku ka thënë që kërkon vetëm drejtësi dhe se ka kaluar një jetë të tërë në kërkim të drejtësisë.

Gjejeni pa ndërhyrje reagimin e saj:

A ia vlenë ta përsëris thirrjen për drejtësinë që po mohohet? Në veshin e kujt do të bie zilja e ndërgjegjes? A dëgjon kush? Apo të gjithë janë të shurdhër?!

17 vjet! 6 mijë e 205 ditë! 148 mijë e 920 orë!

Për mua, një jetë e tërë në kërkim. Për shumë nga ju, thirrje monotone e përvitshme.

Dua drejtësi!

Aq më bën për qetësinë tuaj që prishet! Fare s’më bën për asgjë. Veç drejtësi dua për Babin tim! Asgjë më pak e as më shumë sesa të vërtetën!

Mallkuar qofshi, ju që e vratë dhe ju që e dini e po e fshihni të vërtetën! Unë besoj në Zot. Dhe e di se një ditë, jo shumë larg nga sot, do t’u shoh në sy, të gjithëve! Në gjyq! Maskarenj!