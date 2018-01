DONI (Donika Hoxha), Madona shqiptare në Gjermani

Arti muzikor i kultivuar në familjen Hoxha, i filluar me para shumë viteve me Doruntinën, po vazhdon me një sukses të jashtëzakonshëm me Donikën, vajzën e lindur në vitin 2001 në Munih të Gjermanisë, e cila vijon klasën e 9 – të me suksese të shkëlqyera në Freising të Bavarisë.

E inspiruar nga sukseset e motrës së saj në zhanrin e muzikës popullore, Donika me muzikë ka filluar të merret që nga mosha 7 vjeçare, por me një zhanër tjetër, në atë modern të kohës.

Të rralla janë rastet, kur një vajzë e re, a panjohur për audiencën depërton aq lartë me një videoklip siç është rasti me Donikën.

Videoklipi i parë i saj “Love Love” me muzikë dhe tekst nga Alandy, e realizuar nga Max Produksion, e lansuar javë më parë në “tregun” muzikorë ka thyer të gjitha rekordet e talenteve të rinj shqiptar në arenën ndërkombëtare.

Brenda një kohe relativisht të shkurtër, kënga “Love Love” e Donikës është bërë hit në “YUTOUBE” dhe rrjetet sociale, ku ndodh që brenda ditës të marr edhe mbi 50 mijë klikime!

Kjo talente e rrallë, me zërin e saj sa të ëmbël po aq karakteristik, nga dëgjuesit dhe fansat e saj është duke u cilësuar edhe si “Madona” shqiptare. Videoklipi i Donikës është bërë i kërkuar nga shumë radio dhe portale, përderisa në telefonin dhe adresën e saj çdo ditë trokasin menaxher të njohur vendor dhe ndërkombëtar.

Kjo është dëshmia më e mirë, se Donika që me hapin e parë të saj ka tejkaluar kufijtë kombëtar, duke u renditur në vargun e gjatë dhe të pafund të yjeve të muzikës ndërkombëtare.

Donika nuk e ka ndërmend të ndalet me kaq, në të ardhëm e afërt do të vazhdojë me projektin e radhës i cili do të jetë një surprizë e këndshme për dëgjuesit e saj. Donika ndjehet e lumtur dhe e privilegjuar që në projektet e saja muzikore e ka mbështetjen e pa rezervë të familjes-shtytësen kryesore të sukseseve në arenën ndërkombëtare. /Kosova.info/