Donda, emri i vajzës se Kanye dhe Kim?

Kim dhe Kanye u bën prindër të një vajze e cila iu dha atyre titullin prindër për herë të tretë, shkruan Kosova.info.

Nisur nga historitë interesante të emrave të dy fëmijëve të parë, mediat kanë nisur të diskutojnë mundësitë e emrave që mund t’i vendosen vogëlushes.

Paddy Power ka vlerësuar emrin e nënës së ndjerë të Kanye si emri më i mundshëm. Prandaj, Donda është emri më i përfolur.

Mirëpo, nuk përjashtohen edhe emra të tjerë. Sipas rezultateve deri me tani, shanset janë 20/1 që vajza do të ketë emrin e nënës së Kim, Kris. Ndërsa, 33/1 që ajo do të quhet Caitlyn.

Një zëdhënës i Paddy Power ka thënë: “Teksa Donda është mundësia për emrin e ri, nuk do të ishte surprizë që të kishte një K të heshtur në fillim të emrit pasi të gjithë fëmijëve të Kardashian dhe Jenner emri u fillon me K, Kim, Khloe, Kendall, etj.” Ai ka vazhduar tuje: “Pasi fëmijën e parë e quajtën North, u befasuam kur u zgjodh emri Saint për beben numër dy, dhe ndoshta ata vazhdojnë udhëtimin e tyre rreth busullës”, thotë ai. /Kosova.info/