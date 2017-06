Dokumenti sekret serb thotë se Kosova është e humbur!

Një dokument që përmbanë një komunikim të një agjenti sekret serb në Kosovë, i cili i raporton dikujt për situatën në veri të vendit, nxjerrë në pah diçka që pak kush në Serbi guxon ta thotë.

Ndryshe nga paraqitjet publike të liderëve në Beograd, ky dokument të cilin Gazeta Intro e ka të plotë, pranon realitetin e ri në Kosovë.

Në raportimin e tij, agjenti serb duket se po mundohet ta bind dikë që Kosova është e humbur dhe se anjë manovër nuk e kthen dot atë nën Serbi, raporton GazetaIntro.

“Edhe nëse serbët e kosovës fillojnë një fushatë të sugjeruar, eulexi dhe serbët që punojnë me eulexin (shihni sulmin e djeshëm me bombë në Mitrovicë kundër një përkthyesi serb për Eulexin), Serbia nuk mund të shkoj në luftë me NATO-në. Serbët e Kosovës nuk mund të nisin luftë me Prishtinën pa ndihmën e Serbisë. Kosova është humbur. “ – shkruan në dokumentin sekret serb.