Dokument i vitit 1405, ku përmendet Kosova me një emër “ndryshe”!

Historiani Jahja Drançolli njofton për një dokument që ka has në arkivin e Dubrovnikut.

“Postim me shkas: Duke nxjerrë Kosovën nga dokumente të vitit 1405!

Kosovën e sotme gjatë shekujve e kemi ndeshur me emra të ndryshëm. Për herë të parë me emrin e sotëm do ta ndeshim në dokumenete raguzane të vitit 1405: “Boschi di Chosoua”!

Burimi: Arkivi Shtetëror i Dubrovnikut (Državni Arhiv u Dubrovniku). Me kolegun Ruzhdi Panxha (tetor 2017)”, ka shkruar Drançolli në profilin e tij në Facebook.