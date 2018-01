Dodik po rrezikon të ndezë një luftë të re në Ballkan, formon njësi paraushtarake të stërvitur në Moskë

Dy raporte, brenda intervalit kohor një javor, të prezantuar në Këshillin amerikan për politikë të jashtme dhe tjetri i Dhoma e lordëve britanik , alarmojnë për rreziqet e ndikimit rusë në Serbi. Disa lëvizje të zyrtarëve në Serbi e sidomos zhvillimet e fundit në RS të BH, kanë bërë që ato të shfaqin shqetësime tek vendet perëndimore. Në shkurt të këtij viti pritet që Serbia dhe RS të nënshkruajnë deklaratën e përbashkët për ruajtjen e kombit serb, raporton Kosova.info.

Siç vuri në dukje Presidenti serb Aleksandar Vuçiç, detyra kryesore e tij është të promovojë dhe të mbrojë të drejtat e popullit serb, duke përfshirë përdorimin e gjuhës serbe, studimin e historisë serbe, ruajtjen e trashëgimisë serbe dhe gjeografinë kombëtare.

Në të njëjtën kohë, dokumenti duhet të jetë në përputhje të plotë me dispozitat e Marrëveshjes së Dejtonit, nënshkrimi i të cilit dikur ka përfunduar lufta në Bosnjë. Dhe në këtë drejtim, unifikimi i serbëve rreth idesë së përbashkët kombëtare luan ngjyra krejt të ndryshme sesa mbrojtja e alfabetit cirilik.

Veç kësaj, RS javën e kaluar festoi Ditën e Republikës, një festë e ndaluar me vendimin e Gjykatës Kushtetuese të Bosnjë dhe Hercegovinës. Kreu shumë vjeçar I kësaj të ashtuquajture republike serbe, vazhdoi me kërcënime për mbajtjen e një referendum mbi pavarësinë nga BH.

Këto lëvizje gradualisht rrezikojnë të qojnë në drejtim të shembjes së asaj që perëndimi e pasqyrën një dhe të pandashme. Shënimi i Dita e Republikës nuk kaloi as pa reagime nga vendet e tjera si Gjeorgjia që është zemëruar nga pjesëmarrja e delegacionit presidencial i Osetisë së Jugut të cilën e kryesonte Anatoli Bibilov, kreu i administratës presidenciale Igor Kozaev, Ministri i Jashtëm RSO Dmitry Medoev dhe Këshilltar i Ministrit të Jashtëm Gela Valiev.

Ky i fundit është një këshilltar i pavarur, një biznesmen me origjinë nga Osetia Jugore, i cili ka punuar në Slloveni, ku kompania e tij prodhon shtëpi prej druri të parafabrikuara. Ai është gjithashtu një përfaqësues i Misionit Ortodoks Ushtarak (UPM) në Slloveni dhe për shërbimin e flijimit dhe ndihmës bamirëse u dekorua me dekoratën Shën Sava nga Patriarku i Serbisë Irinei. Vizita e Bibilovit në Banjallukë është përgatitur më shumë se një vit, ku rol të rëndësishëm në përgatitjen e kësaj kanë luajtur lidhjet e vjetra dhe ministrit Medojev, i cili vizitoi në mënyrë të përsëritur RS ende pa qenë në detyrën e ambasadorit të RJO në Moskë, dhe këshilltarit Valiev. Po sipas gazetës Osetija Jugore do të jetë e gatshme të njohë pavarësinë e RS në këtë rast, nëse Dodiku vendos të mbajë referendumin apo formë tjetër të daljes nga BH. Me këto veprime në perëndim konsiderojnë se Dodik po e qon Ballkanin në një luftë të re. Pozita e korrigjuar e Banjallukës tani tingëllon kështu: nëse Beogradi nën presionin e Perëndimit e njeh pavarësinë e Kosovës, atëherë pavarësia e Republikës Serbe duhet automatikisht të njihet. Pjesa e parë e kësaj deklarate deri tani duket joreale, por serbët e Bosnjës lënë hapësirë për manovrim, shkruan gazeta ruse Vzglyad. Provokimin e një përplasje të re ushtarake në Ballkan sipas gazetës askush nuk e do, ndonëse gradualisht gjithçka shkon nga ajo. Kryetari I RS së bashku me rusët është duke formuar njësit paraushtarake, shkruan Zhurnal nëse nga Sarajeva. Vetë ministri I sigurisë së BH e ka thënë këtë për gazetën londineze Furdian duke thënë se kjo bëhet në një moment kur perëndimi për shkak të përpjekjeve ruse të destabilizojë Ballkanin dhe të pengojë anëtarësimin e rajonit në NATO.

“Të martën e kaluar Dodik, ka mbajtur parakalimin ushtarak në Banjallukë përkundër vendimit të Gjykatës Kushtetuese. Zhurnal shkruan se milicia nën emërtimin “Nderi serb” e cila ka kaluar stërvitjet në qendrën humanitare në Nish, po përgatitet të vendos grupin paraushtarak e cila do të përdorej kundër kundërshtarëve të Dodikut. Policia është e veshur në të zeza dhe me pajisje luftarake. Njëri nga liderët e kësaj policie Bojan Stojanoviq, është paraushtarak i cili kaloi stërvitjet në Moskë dhe të cilit gjenerali rusë Valery Kaliyakin i ka ndarë një dekoratë.

“Jemi të vetëdijshëm për këtë një kohë të gjatë dhe kemi mbledhur mjaft informacione për këtë”, tha ministri i sigurisë Dragan Mektiq, transmetuar nga Gurdian duke nënvizuar se nuk mund të jap detaje. Ky grup rekruton anëtarë nga nëntoka serbe për të formuar njësinë lojale të Dodikut. Stojkoviqi në profilin e tij në Instagram ka vendosur foton e Vladimir Putinit, nën të cilën ka shkruar “Për president të tillë e vlen të jepet jeta”, derisa nën foton e Dodikut shkruan: “Askush nuk mund të na fyej, jemi më të fortë se fati”. Njësia paraushtarake në Bosnjë është paraqitur 15 muaj pasi shërbimi sekret rusë është involvuar në ngjarjet në Mali i Zi që kishte të bënte me përpjekjet për pengimin e anëtarësimit në NATO. Qeveria e BH është duke punuar për anëtarësim në NATO por rezistenca e RS nën Dodikun po e frenon procesin.

“Rusët kanë vendosur të shfrytëzojnë ndikimin e tyre në Ballkan për të arritur rezultatet që I dëshirojnë, fundin e Dejtonit dhe krijimin e shtetit serbe”, tha Ruf Bajroviq ish ministër i ekonomisë në BH.

Kabineti i Dodikut ka hedhur poshtë publikimet se “Dodik me mbështetjen e Moskës po formon njësi paraushtarake”.

Në vitin 2015 MPB e RS kishte nënshkruar protokollin për bashkëpunim me MPB të Moskës. Pjesëtarët e njësisë speciale të RS kanë nisur stërvitjet në Rusi që është vlerësuar pozitivisht sikurse edhe shkuarja e instruktorëve të MPB të Rusisë në RS për stërvitjen e pjesëtarëve të MPB.

Ministri Dragan Lukac asokohe ka deklaruar në shkurt të 2016 mbi mundësin e furnizimit me armë nga Rusia. Në prill të vitit 2016 një delegacion I MPB të federatës ruse të udhëhequr nga Oleg Baranov Anatolevic, zëvendës i kryeshefit të MPB të Moskës gjatë vizitës në RS kanë arritur pajtim për stërvitjen e pjesëtarëve të njësisë special të RS në Moskë. Sipas tyre bashkëpunimi ka të bëjë me luftën kundër terrorizmit, cyber terrorizmit dhe këmbimi I përvojave në fushën e forenzikës dhe analizave të DNK.(I.K)/KI/