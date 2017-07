Do të habiteni si dukej më parë “bomba” Rashel Kolaneci, fansat e “kryqëzojnë” për operacionet plastike (Foto)

Një nga momentet që me siguri të gjithë meshkujt presin me padurim, është ai kur në “Xing me Ermalin” shfaqet Rashel.

Bukuroshja ka tërhequr vëmendjen e të gjithëve me pamjen e saj dhe format e saj bombastike. Por fama që ka ardhur për 18-vjeçaren, e cila tashmë është shndërruar në fytyrë publike, ka sjellë me vete edhe shumë spekulime.

Jo pak herë mediat kanë aluduar se bukuroshja i është nënshtruar ndërhyrjeve estetike. Megjithatë, një foto e fundit e Rashel na tregon se bukuroshja e “Xing me Ermalin” ka qenë e përkryer edhe 7 vite më parë, kohë kur ishte vetëm 11-vjeç.

Rasheli është një nga vajzat më seksi të ekranit shqiptar, e cila “eklipson” batutat e Ermal Mamaqit me bukurinë dhe format e saj të kolme.

Mirëpo, përveç një romance të mundshme me Noizy-n, ajo është përfolur edhe për ndërhyrje estetike.

Modelja e njohur ka pranuar në disa emisione ku ka qenë e ftuar se buzët janë e vetmja pjesë në të cilën ka bërë ndërhyrje, por një foto krahasuese ka bërë që ajo të “kryqëzohet” nga fansat. Nuk e dimë nëse është thjesht nga proçesi i rritjes pasi Rashel është e re në moshë, apo me të vërtetë ndërhyrjet kanë bërë mrekullinë.

Askush më mirë se ajo nuk e di këtë.

Foto



Foto